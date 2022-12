Ecco tutti gli artisti in gara alla prossima edizione della kermesse

Come promesso, nel corso del TG1 di quest’oggi (4 dicembre) Amadeus ha finalmente svelato le carte, rivelando in anteprima assoluta il cast al completo del Festival di Sanremo 2023, di cui è nuovamente conduttore e direttore artistico.

Il numero dei BIG annunciati quest’oggi è di 22, mentre gli ultimi sei nomi saranno annunciati a breve. Nel corso dell’edizione 2023 della kermesse, vi ricordiamo, Amadeus sarà affiancato alla co-conduzione per tutte e 5 le serate da Gianni Morandi, mentre per la prima serata e per la finale al suo fianco ci sarà Chiara Ferragni.

Il grande evento musicale è atteso su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio prossimi.

I Big di Sanremo 2023

Ecco la lista completa svelata alle 13:30 di oggi da Amadeus.

A questi nomi, dicevamo qui sopra, andranno ad aggiungersi anche altri tre artisti: si tratta nello specifico dei tre vincitori del concorso Sanremo Giovani 2022, che verranno annunciati dal presentatore nel corso di una serata speciale in onda su Rai Uno il prossimo 16 dicembre.

– Giorgia

– Articolo 31

– Elodie

– Colapesce e DI Martino

– Ariete

– Modà

– I Cugini di campagna

– Mara Sattei

– Leo Gassman

– Mr Rain

– Marco Mengoni

– Anna Oxa

– Lazza

– Tananai

– Paola e Chiara

– LDA

-Rosa Chemical

– Madame

– Gianluca Grignani

– Coma_Cose

– Levante

– Ultimo

I concorrenti di Sanremo Giovani 2022

Nel corso del concorso (se accadrà come lo scorso anno) scopriremo anche i titoli di tutte le canzoni in gara alla prossima edizione della kermesse. In attesa di conoscere i nomi dei vincitori, qui sotto potete recuperare la lista dei concorrenti finalisti, con i relativi titoli delle loro canzoni.