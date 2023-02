Sanremo 2023: quanto è costata la composizione di rose distrutta da Blanco

Blanco è stato protagonista di una performance destinata a far discutere a Sanremo 2023 e sulla questione è intervenuta la stessa fioraia che ha creato la composizione distrutta dall’artista, che ha rivelato quanto sia costata.

Blanco: le rose distrutte a Sanremo

Alla prima serata di Sanremo 2023 Blanco avrebbe dovuto presentare il suo nuovo singolo, L’Isola delle Rose, ma a causa di un problema tecnico il cantante non è riuscito a portare a termine la sua esizione. Con grande stupore da parte dei fan e del pubblico, l’artista si è quindi accanito contro una composizione floreale presente sul palco, che ha distrutto (creando non pochi disagi per chi si doveva esibire dopo di lui).

La fioraia che si è occupata di creare la scenografica composizione ha rotto il silenzio svelando anche quanto sarebbero costate le 300 rose rosse usate per il set. La coposizione sarebbe costata tra i 2500 e i 3000 euro e a tal proposito la fioraia ha detto:

“I calci ai fiori? No, questa cosa qui non era preventivata. Nel video ufficiale se la prende un po’ con le rose e nelle prove era una parte integrante, ma doveva essere più soft la cosa, l’intento era quello di riprodurre il video.

Alla fine la cosa è degenerata ma non riesco a capire per quale motivo. Non ci sono rimasta male, ma ero convinta che sarebbe stata una bella cosa se avesse funzionato fino alla fine”.

Blanco, in seguito all’episodio, si è scusato pubblicamente attraverso i suoi canali social.