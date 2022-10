Sanremo 2023, Ron contro Amadeus senza citarlo mai

Prime polemiche su Sanremo 2023 e primi "sfoghi" di chi non ci sarà ed ha una sua visione della kermesse, Ron va contro Amadeus senza citarlo mai

Iniziano le polemiche su Sanremo 2023 e il fuoco alle polveri lo dà Ron, che va contro Amadeus ma senza citarlo mai. Il cantante, al secolo Rosalino Cellammare, è stato duro e critico sulle scelte di una kermesse a suo avviso più di spettacolo che di musica.

Il dato è che dopo ben otto anni di silenzio musicale in quanto ad inediti Ron è tornato sulla scena con l’album ‘Sono un figlio’, uscito il 30 settembre.

Sanremo 2023, Ron contro Amadeus

E non c’è nulla di male ad ipotizzare che il cantante sperasse in un “lancio” della sua nuova opera dall’Ariston. Il suo viene descritto dai media come “un lavoro intimo, la cui canzone che dà il titolo all’album è un racconto familiare, quello dei suoi genitori”.

Ron è stato intervistato dal Corriere della Sera ed ha toccato anche l’argomento Festival di Sanremo, di cui Amadeus è “mente” e conduttore.

Il trionfo all’Ariston con Tosca

Lui ci era andato per otto volte e ne aveva vinto uno. Assieme a Tosca, sbarcò e sbancò sull’Ariston con l’indimenticabile ‘Vorrei incontrati fra cent’anni’. Ma cosa ha detto Ron della kermesse musicale? “Non mi hanno invitato. Sarebbe il festival della canzone, quindi dovrebbero scegliere in funzione dei brani, invece mi sembra che sia tutto sui personaggi, su chi canta”.