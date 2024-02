Sanremo 2024, Angelina Mango accetta la partecipazione all'Eurovision. Geolier: "Non poteva andare meglio"

Sarà Angelina Mango a rappresentare l'Italia al prossimo Eurofestival. Geolier ha espresso soddisfazione per come è andata l'esperienza del festival.

Con la conferenza stampa che si è svolta domenica 11 febbraio il festival di Sanremo ha ufficialmente chiuso i battenti. Angelina Mango, vincitrice della kermesse canora al suo debutto con il brano “La noia”, in virtù di questo importantissimo risultato, ha accettato l’invito a partecipare all’Eurovision e sarà lei a rappresentare l’Italia in Europa. Grande soddisfazione per come è andata l’esperienza del festival è stata espressa da Geolier, secondo classificato con “I p’ me tu p’ te” e da Annalisa che si è piazzata sul gradino più basso del podio con “Sinceramente”.

Sanremo 2024, Angelina Mango parteciperà all’Eurovision Song Contest. Le sue parole in conferenza stampa

Grande gratitudine è stata espressa da Angelina Mango che è arrivata al successo portando un cognome importante. La vittoria al festival è arrivata durante una settimana vissuta senza pressioni né aspettative e sulla partecipazione all’Eurovision ha dichiarato: “Mi ha preso molto alla sprovvista, non avevo aspettative. Mi è capitato di cantare in italiano, in spagnolo e in napoletano. Magari chissà lo farò anche in inglese”.

Geolier: “Ho fatto un bel festival”

Nessun rimpianto da parte di Geolier che sul secondo posto al Festival di Sanremo ha invece dichiarato: “Mi sento bene, ho fatto un bel Festival. Ho imparato un sacco di cose, mi è piaciuto tutto. Siamo due ragazzi, è già una cosa importantissima. Sono contento, non poteva andare meglio. Ho già vinto per i miei obbiettivi, nessuna amarezza, sono felice di tutto. Porto a Napoli dei bei ricordi”.