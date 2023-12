Sembra mancare ancora molto al Festival di Sanremo 2024, ma l’hype per i fan del celebre evento musicale italiano è già alta. Oggi, domenica 3 dicembre 2023, Amadeus ha annunciato chi saranno i 27 cantanti che si sfideranno nella 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, rivelando tra i “Big” anche tre nomi quasi sconosciuti: ecco di chi si tratta.

Tra i ventisette big di Sanremo 2024 annunciati da Amadeus

Sono ben 27, un numero inaspettato, i cantanti che si sfideranno nella 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L’annuncio, dato durante l’edizione delle ore 13.30 del Tg1, non solo ha rivelato un cambiamento del regolamento che permette la presenza di quattro big supplementari in in programma, aumentando il numero di partecipanti totali a 30, ma stupendo gli spettatori con alcuni nomi meno noti. Infatti, oltre ad artisti molto amati e conosciuti come Fiorella Mannoia, Il Volo, Mahmood e Il Volo, tra i Big di Sanremo 2024 troviamo anche tre nomi quasi sconosciuti ai più: si tratta di Mannini, Il Tre e La Sad che, anche se non sono noti al pubblico mainstream, vantano un seguito davvero notevole.

Mannino, Il Tre e La Sad: i tre big sconosciuti dalla carriera esplosiva

Tra i tre big meno noti di Sanremo 2024 troviamo Mannini, ovvero il cantautore di 25 anni pugliese che ha esordito con “Parlami di te” e da “Peggio di ieri”, cantata in coppia con Marmo. All’anagrafe si chiama Alessio Mannini ed è un vero appassionato a tutto tondo di musica, con un amore particolare per batteria, chitarra e piano, che suona, oltre che una carriera di produttore che coltiva insieme a quella di cantautore. I La Sad sono uno degli altri nomi meno noti presentati da Amadeus tra i partecipanti di Sanremo 2024: si tratta di un trio formato da Theø, Plant e Fiks che nasce nel 2020 e che rielabora il punk in chiave moderna e innovativa, com’è chiaro fin dal primo singolo “SUMMERSAD” in cui vengono trattate tematiche forti come la depressione e i problemi relazionali. Anche Il Tre è uno dei cantanti meno conosciuti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Si tratta dello pseudonimo di Guido Luigi Senia, rapper che ha lanciato il suo primo progetto musicale nel 2015 su Youtube, per poi pubblicare nel 2016 il suo primo album intitolato Caracovia Mixtape, stesso nome della traccia che lo ha reso famoso e molto amato dai fan del genere.

