Il suo ingresso sul palco dell’Ariston non è certamente passato inosservato. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, la kermesse canora giunta alla sua 75esima edizione e presentata, quest’anno, da Carlo Conti. Il cantautore italiano è entrato in scena con un lunghissimo strascico rosso che ha definito “la coda dell’uccello del paradiso” prima di avvicinarsi al conduttore e fargli una inaspettata confessione all’orecchio. Scopriamo che cosa è successo.

Sanremo 2025, la confessione di Malgioglio a Carlo Conti

Con delle spalline di 40 centimetri ed uno strascico, lungo non meno di venti metri, color rosso fuoco, Cristiano Malgioglio ha raggiunto Conti dopo aver percorso la temuta scala sul palco dell’Ariston. Inizialmente ha provato ad ostentare sicurezza salvo poi avvicinarsi al conduttore e direttore artistico di Sanremo e fargli una confessione sussurrata all’orecchio.

“Me la sto facendo sotto” ha rivelato Malgioglio aggiungendo poi, “questo velo di 50 metri, è la coda dell’uccello del paradiso”, con Conti tra lo stupito ed il divertito. Poco dopo Malgioglio prova a dire a Carlo Conti che arriva dal Massachusetts per poi ripiegare su un più facile “Boston” dopo alcuni tentativi non riusciti. Una gag dietro l’altra per un siparietto che si conclude con la presentazione di Lucio Corsi e del brano “Volevo essere un duro”, aggiungendo una inaspettata chiosa finale: “Come il sottoscritto”.