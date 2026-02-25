Max Pezzali è tra gli artisti simbolo di Sanremo 2026 con la sua presenza a bordo della nave MSC Toscana che intrattiene i suoi ospiti e i fan collegati da casa che possono apprezzare le hit che tutti conoscono e che fanno parte del repertorio del cantante degli 883 che ha inoltre una validissima carriera da solista.

Max Pezzali e il suo ruolo a Sanremo 2026

Max Pezzali arriva a Sanremo 2026 sulla scia dei successi ottenuti nel recente passato grazie alla sempre maggiore presenza televisiva, in particolare per la promozione della serie legata agli 883.

Difatti Pezzali si è sempre fatto più presente in TV ed è tornato alla ribalta, la vetrina televisiva ha fatto da trampolino di lancio ai suoi tour che sono sempre sold-out.

La seconda giovinezza di Max Pezzali lo pone come riferiemento della musica pop italiana diventando un fenomeno trans-generazionale.

I guadagni di Max Pezzali

Il sito specializzato QuiFinanza.it ha provato a fare una stima dei guadagni ottenuti da Max Pezzali nel corso della sua carriera artistica ultra trentennale.

Cifre ufficiali non ci sono ma la sua attività imprenditoriale con la Alligator Alley SRL lo porta ad avere ricavi pari a 5 milioni di euro, i cachet per i tour possono arrivare anche a 800.000 euro.

Solo nel 2024 ha guadagnato 1,2 milioni di euro dall’ultimo tour, senza dimenticare le royalties derivate dai diritti d’autore per le canzoni degli 883.

Oltre alla società musicale vi sono investimenti immobiliari a Pavia e la concessionaria Mach 999 a Pavia che si occupa della vendita di motociclette Harley-Davidson.

Un cantante ed investitore poliedrico che sta godendo appieno degli investimenti fatti nel passato e nel presente.