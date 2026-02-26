Irina Shayk, top model di fama internazionale, approda sul palco del Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice della terza serata, portando con sé carisma e passione per la musica. Pur essendo stata al centro di polemiche per la guerra Russia-Ucraina, ha chiarito con fermezza in conferenza stampa: «Nessun commento politico».

Irina Shayk nel mirino per il post Instagram interpretato come appoggio a Putin

La modella Irina Shayk aveva condiviso nelle sue Instagram Stories una foto di un piatto di insalata russa accompagnata dalla didascalia “Russianzz on Wednesday”. La scelta di scrivere “Russianzz” — con doppia Z — venne interpretata da molti utenti come un possibile riferimento al simbolo “Z”, usato sulle forze armate russe durante l’invasione dell’Ucraina, e quindi come un’apparente manifestazione di sostegno al presidente Vladimir Putin.

La lettera Z, in quel contesto, era già diventata un simbolo associato al sostegno alla campagna militare russa, presente su veicoli militari e usata come segno di identità pro‑guerra da sostenitori delle forze russe. A seguito delle reazioni e delle critiche, Irina cancellò il post originale e pubblicò una successiva Story in cui cercò di chiarire la situazione, scrivendo: “A volte un’insalata è solo un’insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commento politico qui. Augurando ogni amore”.

Sanremo 2026, polemica su Irina Shayk per presunto sostegno a Putin: la dura replica

Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Sul palco del Teatro Ariston porta con sé non solo il fascino che l’ha resa famosa in tutto il mondo, ma anche una scelta precisa di evitare qualsiasi commento politico. Interpellata sulla guerra in Ucraina, la modella russa ha ripetuto come un mantra: «Nessun commento politico. Sono qui per celebrare l’amore e la musica. È vero, nel mondo stanno succedendo tante cose, ma oggi sono felice di essere qui». Anche quando le è stato chiesto di esprimere un pensiero sulla pace, è rimasta ferma: «Sono qui per portare una grande energia positiva… ma non voglio entrare in questioni politiche».

Irina, che ha pubblicamente smentito qualsiasi legame con posizioni politiche dopo le polemiche nate da un post su Instagram nel 2022, dimostra con coerenza come la sua presenza a Sanremo sia tutta dedicata alla musica, alla celebrazione della vita e alla gioia del pubblico.