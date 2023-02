Sanremo, Achille Lauro: "Mi sento protagonista del cambiamento del Festival"

Achille Lauro non è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023, ma sarà comunque nella città dei fiori con un’esibizione che promette grandi soddisfazioni.

L’artista ha ammesso che si sente parte del cambiamento della kermesse musicale più importante del nostro Paese.

Sanremo: le parole di Achille Lauro

Il Festival di Sanremo 2023 sta per aprire i battenti, ma Achille Lauro non è tra i 28 artisti in gara. Nonostante tutto, sarà presente nella città dei fiori con un’esibizione in Piazza Colombo. Intervistato da Fanpage, l’artista ha ammesso che le sue partecipazioni alla kermesse musicale non sono servite solo a lui, alla sua carriera, ma hanno contribuito anche cambiare il Festival.

Ha dichiarato:

“Mi sento partecipe e attore di quello che è stato il cambiamento importante del Festival. Grazie alla direzione artistica di Amadeus e prima ancora con quella di Claudio Baglioni (che per primo lo scelse, ndr), Sanremo è diventata un’occasione per i giovani e per la musica italiana, è veramente la mostra della musica italiana in cui tutto può succedere, in cui tutti i ragazzi possono veramente pensare di entrare da signor nessuno e uscire con il loro futuro”.

Achille Lauro: da Sanremo ad oggi

Dalla sua prima partecipazione ad oggi, Achille Lauro ha avuto un successo spropositato. L’artista ha dichiarato:

“Sono stati anni incredibili in cui ho sperimentato di tutto: sono partito dalla musica urban passando per quella elettronica, reibridando i generi: ho fatto ‘1920′, ‘1990′, ‘1969′, ho suonato con un’orchestra in tour per 30 date, con 52 elementi, ho diretto una big band, ho cantato con un coro internazionale, ho partecipato a 4 Festival di Sanremo, ho scritto 2 libri, mi sento veramente nel momento migliore della mia carriera, ho forse la mia musica migliore ancora inedita e mi sento molto a mio agio sul palco, mi sento padrone di quello che sto facendo, probabilmente perché ho dedicato la mia vita alla mia passione. Non mi pongo limiti, ho grandi ambizioni e sono una persona che non dorme per fare quello che gli piace, di conseguenza ho tantissima musica nuova e grandi progetti che sono sicuro colpiranno”.

L’artista ha ancora tanti progetti da presentare ai fan e non vede l’ora di renderli pubblici.

Achille Lauro: il rapporto con Amadeus

Achille Lauro ha raccontato di avere un rapporto bellissimo con Amadeus. Ha ammesso: