La prima serata di Sanremo si è appena conclusa e ha avuto grande successo in termini di risposta del pubblico italiano, ma ora è già tempo di pensare alla seconda. Questa sera, all’Ariston si saliranno sul palco 15 dei 30 cantanti in gara: al termine delle esibizioni la Giuria delle Radio svelrà la nuova top 5 parziale dopo quella scelta dalla sala stampa la scorsa notte.

Sanremo, la scaletta della seconda serata: i cantanti in gara

A differenza della giornata di apertura del festival, nel corso della seconda serata di Sanremo non tutti i 30 cantanti si esibiranno nuovamente sul palco dell’Ariston. Questa sera, infatti, saranno solo 15 i cantanti in gara, con gli altri 15 artisti che avranno il compito di presentare i colleghi. Lo show di Rai 1 inizierà alle 20:45 con la sapiente conduzione di Amadeus, accompagnato per l’occasione da una co-conduttrice particolare: Giorgia. L’amatissima cantante festeggerà sul palco il trentennale di uno dei suoi pezzi più amati ‘E poi‘. Nel corso della mattinata avrà luogo la conferenza stampa in cui verranno annunciati i nomi dei cantanti che si esibiranno oggi.

Sanremo, la scaletta della seconda serata: gli ospiti

I nomi di alcuni degli ospiti presenti per la seconda serata di Sanremo sono, invece, già stati svelati. Oltre alla citata Giorgia, anche Giovanni Allevi calcherà il palco dell’Ariston, mentre c’è tantissima attesa per la presenza della star di Hollywood John Travolta. Sul palco avremo poi anche Leo Gassmann, mentre Rosa Chemical canterà in diretta da piazza Colombo. A bordo della Costa Smeralda si esibisce Bob Sinclar.