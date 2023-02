Sanremo, Marco Mengoni dedica la vittoria alle donne

Partito da favorito fin dall’inizio, in testa dall’inizio alla fine del Festival, Marco Mengoni ha vinto per la seconda volta Sanremo con il suo brano Due vite.

Il cantante di Ronchiglione aveva già vinto nel 2013 con L’essenziale, ora a distanza di 10 anni l’artista ormai 34enne potrà nuovamente partecipare all’Eurovision.

Mengoni dedica la vittoria di Sanremo alle cantanti in gara

Interrotti i contatti i giornalisti durante la penultima conferenza stampa a causa della troppa emozione, Mengoni ha invece mantenuto la calma quanto basta sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del Leoncino d’Oro, facendo una dedica particolare: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival”.

Continuando poi: “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”, ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l’emozione.

Nelle prime cinque posizioni infatti si sono piazzati, oltre a Marco Mengoni, Lazza al secondo posto, Mr Rain al terzo, Ultimo quarto, mentre Tananai è arrivato quinto