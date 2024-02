Matilda De Angelis, con una capigliatura rossa e un outfit total black, è presente all’Ariston di Sanremo. L’attrice è tornata al Festival dopo averlo condotto nel 2021, anno del covid. Ma perché l’attrice era in platea?

Sanremo: Matilda De Angelis in platea

L’attrice si trovava in platea per fare il tifo per il fidanzato Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi. La relazione, che va avanti dal 2022, procede a gonfie vele e Amadeus, in diretta, ha chiamato De Santis e gli ha detto: “C’è una persona che è stata la mia co-conduttrice in un festival di Sanremo, che dovresti conoscere, la vado a salutare“. Così il conduttore è andato in platea a salutare l’attrice che si trovava in prima fila. In un’intervista, l’attrice aveva dichiarato: “Sono follemente innamorata, come non lo sono mai stata in tutta la mia vita. Sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora“.

I Santi Francesi in gara a Sanremo

Nella serata dedicata alle cover, i Santi Francesi si sono esibiti con Skin sulle note di “Hallelujah“. Alessandro De Santis e Mario Francese, il duo, sono in gara con la canzone “L’amore in bocca“.

