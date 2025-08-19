Ennesimo episodio di violenza ai danni di un conducente di bus, questa volta è successo a Sant’Angelo Lodigiano, dove un controllore, dopo aver chiesto i biglietti a 4 ragazzi, è stato aggredito a pugni. Nei guai un 17enne.

Sant’Angelo Lodigiano: conducente di un bus aggredito dopo aver chiesto i biglietti a 4 ragazzi

Nel pomeriggio di ieri, 18 agosto 2025, si è verificato uno spiacevole episodio di violenza in provincia di Lodi, a Sant’Angelo Lodigiano.

Un conducente di bus di linea di Star Mobility è infatti stato aggredito a pugni alla fermata di via Cavour. Il conducente avrebbe infatti chiesto i biglietti a 4 ragazzi che, però, avrebbero protestato e, uno di loro, avrebbe gli avrebbe sferrato un pugno. I passeggeri del bus avrebbero a quel punto provato a riportare la calma a bordo e hanno chiamato le forze dell’ordine. e i soccorsi che sono subito giunti sul posto. Il conducente, di 33 anni, è stato portato per accertamenti all’ospedale di Lodi.

Sant’Angelo Lodigiano, conducente di un bus aggredito: fermato un 17enne

Come detto le forze dell’ordine sono subito giunte sul posto e hanno fermato un ragazzo di 17 anni, ritenuto il responsabile del pugno. Il minorenne è stato portato in caserma e ora rischia una denuncia per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Gli altri tre ragazzi sono stati invece solamente indentificati e riaffidati alle famiglie.