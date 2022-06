Santiago con un nuovo look: il figlio di Belen e De Martino è irriconoscibile

Santiago con un nuovo look: il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è irriconoscibile.

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati nuovamente insieme, il figlio Santiago appare felice come non mai. Nelle ultime ore, il bimbo ha perfino cambiato look e si è mostrato sui social in modo quasi irriconoscibile.

Santiago: nuovo look per il figlio di Belen e De Martino

Santiago, anche se è ancora piccolino, è un bambino piuttosto stiloso. Il merito, molto probabilmente, è di mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino. Il bambino appare spesso sui social dei genitori e quasi sempre mostra look particolari. Nelle ultime ore, ad attirare l’attenzione dei seguaci è stato un cambiamento drastico che ha a che fare con i suoi capelli.

Il nuovo hair look di Santiago

Capelli lunghi, lunghissimi, lasciati al vento in stile selvaggio.

Ovviamente si tratta di una parrucca, ma lo scatto ha comunque attirato l’attenzione. Santiago, inoltre, sfoggia un outfit piuttosto colorato, con le scarpe una diversa dall’altra e calzini giallo fluo.

Santiago: l’orgoglio di mamma e papà

Santiago è l’orgoglio di mamma Belen e papà Stefano. I due, anche se hanno provveduto alla sua crescita ‘da separati’, sono comunque riusciti a fare un bel lavoro. Il bambino ha solo 9 anni, ma ha tutte le carte in regola per diventare un perfetto showman, magari in stile De Martino.