Sarah Altobello punta a Uomini e Donne: "Sono pronta per il trono Over"

Dopo l’avventura nella Casa del GF Vip 7, Sarah Altobello potrebbe presto tornare in televisione. La showgirl sogna di partecipare al trono Over di Uomini e Donne.

Sarah Altobello punta a Uomini e Donne

Nel corso di un’ospitata a Casa Chi, Sarah Altobello ha confessato che la proposta di matrimonio che il manager Tony Toscano le ha fatto al GF Vip è stata rispedita al mittente. L’uomo è da sempre innamorato della showgirl, ma non sembra essere ricambiato. “Credo che il fidanzamento sia uno stato d’animo e in questo momento io non mi sento tale, per quanto ci sia una grande liason con Tony Toscano, una grande amicizia. Un uomo che è tutto per me“, ha dichiarato Sarah. Non solo, ha confessato di voler partecipare al trono Over di Uomini e Donne.

Sarah Altobello: l’appello a Maria De Filippi

Sarah ha dichiarato:

“Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa!”.

La Altobello ha lanciato un vero e proprio appello a Maria De Filippi, ma il suo voler partecipare a Uomini e Donne potrebbe essere legato più alla popolarità che alla voglia di innamorarsi davvero.

Sarah Altobello: niente matrimonio con Tony

In conclusione, Sarah ha ribadito che non intende sposare Tony Toscano. La showgirl è molto legata a lui, ma non è amore. Lo vede più come un padre e non c’è nulla di passionale tra loro. Ha dichiarato: “Io non potrei mai anteporre nessun uomo a lui. Nessuno mi ha trattata come mi ha trattato lui. (…) Il matrimonio ora non lo sento, anche se quello che ha fatto Tony per me non lo ha mai fatto nessuno. (…) L’anello? Era un brillocco finto, lo aveva sdoganato anche Sonia Bruganelli“.