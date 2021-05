Sardegna, furgone guida contromano sulla 554 bis: rischia il frontale

Attimi di paura in direzione Cagliari e Quartu, poichè un furgone ha viaggiato contromano, rischiando di provocare un incidente.

Tragedia sfiorata oggi 14 maggio 2021 sulla 554 bis, in direzione Cagliari e Quartu: un furgone, per quanto piccolo e con un cassone, ha viaggiato contromano per chilometri.

Paura sulla 554 bis: furgone guida contromano per chilometri

Il furgone ha viaggiato in queste condizioni pericolose per un bel pò di tempo, noncurante del rischio che ha corso: quello di uno scontro frontale che poteva finire in disgrazia sulla quattro corsie che collega la vecchia statale 125 con la nuova e la strada provinciale 17.

Non è accaduto nulla semplicemente grazie alla scarsa densità di traffico di quel preciso momento.

Paura sulla 554 bis, furgone guida contromano: viene ripreso da un automobilista

La scena è stata ripresa da un automobilista con un cellulare, il quale nel frattempo commentava anche la scena. Tuttavia, appare evidente che l’automobilista non sia stato in alcun modo tentato di avvertire chi guidava il furgone del suo errore, anche con un semplice colpo di clacson.

Insomma nessun ferito per questa volta, sebbene sia stati attimi di terrore.

Ancora sconosciute le motivazioni che hanno spinto il conducente a prendere una decisione del genere, con la quale ha messo a repentaglio la sua vita e la vita degli altri.

Paura sulla 554 bis, furgone guida contromano: non è l’unica tragedia sfiorata

Il conducente è stato, dunque, baciato dalla fortuna visto che questa volta la vicenda si è conclusa con un liete fine: basti ricordare, invece, ciò che è successo ieri, 13 maggio 2021, nelle Marche, dove non si può di certo dire la stessa cosa.

Anche in questa storia è presente un furgone, il quale, però, stavolta è la vittima. Un SUV Toyota, infatti, ha deciso di percorrere contromano il tratto di superstrada tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle. La vettura era guidata tra l’altro da un anziano di 86 anni, il quale ha inizialmente percorso la carreggiata effettuando uno slalom con l’obiettivo di schivare gli altri mezzi. Tuttavia, alla fine il SUV si è ritrovato a schiantarsi frontalmente con un furgone. Schianto che ha poi comportando pure uno scontro a catena. L’incidente ha ovviamente creato traffico sull’autostrada. Quattro i feriti, nessuno in gravi condizioni.

