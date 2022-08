Sardegna, scontro tra moto e auto a Quartu: in gravi condizioni una ragazza

Brutto incidente stradale a Quartu Sant'Elena nella città metropolitana di Cagliari. Due ragazzi sono rimasti feriti in uno scontro con un'auto.

La cittadina di Quartu Sant’Elena sta vivendo in queste ultime ore degli attimi di preoccupazione. Un’auto e una moto si sono scontrati all’altezza dell’incrocio fra via Marconi e Cardano. Stando a quanto fa sapere l’Unione Sarda che ha riportato la notizia, la dinamica è ancora in fase di accertamento, così come quali siano le responsabilità per l’impatto.

Sardegna, scontro auto-moto a Quartu Sant’Elena: la vicenda

Sono diversi dunque gli aspetti da chiarire sulla vicenda. Da prime informazioni è emerso che sulla moto, una Kawasaki, stavano viaggiando due giovani. Questi ultimi, a seguito dell’impatto con l’automobile (una Dacia ndr.), sarebbero caduti a terra. Immediati i soccorsi degli automobilisti prima e degli operatori sanitari del 118 poi.

L’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’ordine

Intervenuti i soccorsi, la giovane che si trovava in sella alla moto, è stata trasportata all’ospedale di Brotzu e si troverebbe in gravi condizioni. Non è invece grave il conducente della moto. Rimasto invece illeso il conducente che si trovava a bordo della Dacia. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti infine sul posto i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu Sant’Elena. Questi ultimi hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito al fine di fare luce su cosa sia successo in quei drammatici momenti.