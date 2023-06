Scafati, ciclista muore investito da una betoniera

Tragedia in contrada Bagni a Scafati, dove un ciclista è rimasto ucciso dopo esser stato investito da una betoniera. Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, intorno alle ore nove. La vittima è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi.

Ciclista muore dopo essere rimasto incastrato tra le ruote di una betoniera a Scafati, nel salernitano. Si indaga

La tragedia s’è consumata in via Dante Alighieri, a pochi metri dal Santuario Maria Santissima Incoronata dei Bagni. Entrambi i mezzi stavano svoltando in direzione Comune, quando il ciclista s’è ritrovato incastrato tra le pesanti ruote della betoniera, per cause ancora da chiarire.

Alcuni testimoni sono accorsi per cercare di liberare il ciclista. In seguito sono poi giunti gli agenti della Polizia Locale e i militari dei Carabinieri, che hanno cercato di svuotare la betoniera per alleggerirla e così spostare l’uomo. Purtroppo però tutti i tentativi di salvare l’uomo si sono rivelati vani.

All’arrivo dell’elisoccorso infatti, il ciclista era già senza vita. Ora gli inquirenti sono al lavoro per chiarire eventuali dinamiche e responsabilità, con gli agenti locali impegnati a gestire anche gli enormi disagi alla viabilità che si sono venuti inevitabilmente a creare in una delle arterie principali e cruciali del comune scafatese.