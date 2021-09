Il gossip arriva da Dagospia: Angharad Wood sarebbe stata lasciata da Scamarcio perchè lui ora farebbe coppia con Benedetta Porcaroli.

Dagospia lancia una bomba sul cinema italiano: secondo quanto dice in esclusiva il sito di Roberto D’Agostino, sarebbe sbocciato l’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: è scoppiato l’amore?

Insomma, sembrerebbe che Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato la sua compagna, la manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto anche da poco la piccola Emily.

Tutto perchè l’attore pugliese avrebbe perso la testa sul set del suo ultimo film per la giovane collega, Benedetta Porcaroli. Un amore così impetuso che i due non sono riusciuti a resistere e avrebbero chiuso le loro precedenti relazioni.

Infatti, così come ha fatto Scamarcio, pure la bella Benedetta avrebbe detto addio al suo compagno, attore e regista, Michele Alhaiquee. Ricordiamo che i due fanno coppia da oltre sei anni e convinvono anche.

Tuttavia, la scintilla scattata tra Scamarcio e la Porcaroli sul set del film L’ombra del giorno, ha davvero messo fine alla lunghissima relazione con Michele?

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: nessuna smentita dai due

Attualmente, i due protagonisti di questo gossip non hanno espresso alcun parere a riguardo: nessuna conferma e nessuna smentita. C’è da dire, che recentemente Benedetta Porcaroli si è presentata al Festival del Cinema di Venezia da sola: dove aveva lasciato Michele Alhaiquee? Forse la bella attrice romana si farà presto vedere al fianco di Riccardo?

Chi è Benedetta Porcaroli, la giovane attrice per cui Scamarcio avrebbe perso la testa

Per chi non la conoscesse, Benedetta Porcaroli è nata nel 1998, per cui tra lei e Riccardo Scamarcio ci sono ben 19 anni di differenza.

La Porcaroli è diventata famosa grazie alla serie tv Netflix, Baby, dove ha interpretato il ruolo dell’adolescente Chiara. Poi nel 2015 il suo talento è esploso nella fiction Rai, Tutto può succedere.

Da quel momento in poi la giovane attrice si è rimboccata le maniche tra cinema e televisione.

Ha recitato in molti film tra quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

In televisione è stata protagonista anche di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. In questa occasione, ha conosciuto Michele Alhaique: i due si sono innamorati e come detto pocanzi sono fidanzati da ben 6 anni. Che i bellissimi occhi verdi di Scamarcio abbiano davvero portato Benedetta a lasciare Alhaique?