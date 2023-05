The Ferragnez, lo scoop su Chiara Ferragni: in passato si è scritta con Jare...

Con l’arrivo di The Ferragnez – La serie 2 su Amazon Prime Video, proliferano gli scoop sui due protagonisti del docu-reality: in questo contesto, i fan hanno scoperto che Chiara Ferragni in passato ha avuto uno scambio di messaggi con Jared Leto.

The Ferragnez, lo scoop su Chiara Ferragni: in passato si è scritta con Jared Leto

I fan dei Ferragnez possono sbirciare nel quotidiano della coppia con i primi quattro episodi della seconda stagione della serie dedicata a Chiara Ferragni e Fedez. Nel secondo episodio, in particolare, non solo è stato mostrato l’arrivo dei coniugi al Met Gala, l’evento benefico annuale organizzato a New York, ma è anche stato rivelato che l’influencer ha avuto uno scambio di messaggi con il frontman dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar Jared Leto.

La notizia è venuta fuori quanto, poco prima della partenza per gli States, il rapper ha ironicamente affermato: “Se mia moglie mi avesse detto di andare in una fattoria a 20 minuti da qua, no. Nove mila chilometri dove c’è Gigi Hadid invece va benissimo”.

A questo punto, la Ferragni ha risposto: “Madonna basta con questa cosa di Gigi Hadid. Farò la stessa cosa con dei fighi. C’è Jared Leto”.

La spiegazione dell’influencer

E a questo punto, con la replica inaspettata del rapper, che lo scoop è stato svelato. “Tu però ci sei uscita con Jared Leto”, ha detto.

L’influencer, alle parole del marito, ha subito chiarito la situazione, spiegando di non essere mai uscita con il noto cantante e attore ma di essersi scambiata con lui solo alcuni messaggi. “Non ci sono uscita, non diamo questo gossip. Ero andata a una sua festa di Halloween e c’eravamo scritti. Fine. Non siamo mai usciti insieme”, ha affermato.