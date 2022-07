Scarafaggi in casa: come allontanarli naturalmente

Dalla pulizia accurata degli ambienti sino a lavare il pavimento con acqua e aceto, sono metodi che permettono agli scarafaggi di non entrare in casa.

Sono diversi gli ospiti non particolarmente graditi e apprezzati che entrano nelle nostre case incutendo timore e spaventando. Tra i vari ospiti, vi sono gli scarafaggi, insetti alquanto disgustosi che si possono cacciare con rimedi naturali. Vediamo come allontanarli e cosa fare per tenerli a distanza.

Scarafaggi in casa

Sono un problema molto comune e ricorrente nelle case. A differenza delle formiche, la presenza degli scarafaggi all’interno dei luoghi domestici inorridisce e spaventa proprio per l’aspetto che li connota. Si trovano spesso in casa a causa della raccolta differenziata e dell’umido per cui tendono a frequentare le case.

I modi per cui entrano in casa sono vari: dalle porte, dal balcone o anche dalle finestre dal momento che sono in grado di risalire i muri di casa soprattutto se la parete ha una superficie particolarmente ruvida e spessa. Possono anche entrare da buchi accanto ai cavi elettrici o anche da fessure nei pressi dei tubi.

Possono entrare in casa anche dagli scarichi del lavandino, della vasca o del bidet oppure da qualche imballaggio di cartone o si trovano all’interno di casse di alimentari. Sicuramente avere gli scarafaggi in casa non è piacevole, anche perché non sono insetti molto piacevoli alla vista da ammirare.

Sono particolarmente attratti dagli ambienti bui e umidi dove possono nidificare e riprodursi. Per questa ragione, si possono trovare in cantine, cassapanche, ma anche cassettiere, dietro i mobili della cucina oppure sui muri che sanno percorrere molto bene. Bisogna fare attenzione alla loro presenza in casa dal momento che sono portatori di malattie e batteri.

Scarafaggi in casa: cosa fare

Per evitare che gli scarafaggi entrino in casa, è bene cercare di fare attenzione a determinate situazioni che possono essere un motivo affinché giungano nell’abitazione. Si consiglia di non lasciare briciole di cibo o anche altri avanzi sul tavolo o sul pavimento, come biscotti, frutta perché sono insetti molto ghiotti.

La raccolta differenziata va fatta in maniera attenta e scrupolosa sigillando e chiudendo bene i sacchetti e portandoli fuori almeno una volta al giorno. I cibi vanno conservati in contenitori ermetici in modo che gli scarafaggi non possano avvertirne la presenza. Tenere la casa in ordine e pulita, soprattutto gli angoli bui e le cassapanche.

Una soluzione a base di aceto è una ottima idea per pulire bene ogni angolo e fare in modo che si allontanino da casa immediatamente. Sono insetti per cui basta che anche solo una fessura sia aperta per poter entrare in casa, per questo chiudere ogni anfratto e buco è un modo intelligenti per non trovare gli scarafaggi in casa.

Lavare il pavimento con una soluzione a base di acqua e aceto permette di allontanarli evitando l’uso di insetticidi o altri spray che sono dannosi. Si può anche optare per l’uso di un repellente a ultrasuoni quali Ecopest Home che protegge la casa in maniera sicura ed efficace dalla presenza degli scarafaggi nell’abitazione.

Scarafaggi in casa: miglior rimedio

Insieme a vari rimedi naturali e accorgimenti, la soluzione vincente anche secondo gli stessi consumatori è affidarsi a un repellente a ultrasuoni. Il migliore, in commercio, è Ecopest Home, un dispositivo che funziona grazie alla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni permettendo di allontanare gli scarafaggi dalla propria casa.

Un dispositivo innovativo, sicuro ed ecologico che permette di dare tranquillità e relax all’ambiente domestico. Un repellente che funziona in modo efficace anche grazie al fatto che è in grado di coprire un raggio d’azione di 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per tutti i giorni della settimana.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula economica che funziona in maniera semplice. Una valida alternativa all’uso di insetticidi e pesticidi che sono dannosi, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. Un prodotto ecologico che si alimenta senza l’uso di batterie. Un dispositivo silenzioso, utile, non solo per scacciare gli scarafaggi, ma che respinge anche insetti quali scolopendre, zanzare, cimici e anche roditori.

Bisogna soltanto attaccarlo alla corrente elettrica per usufruire di tutti i suoi benefici e vantaggi.

Ecopest Home non si ordina nei negozi o e-commerce, per la sua formula esclusiva e originale, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto con la compilazione del modulo. In questo modo l’utente attiva la promozione di due dispositivi a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o i contanti direttamente al corriere alla consegna.

