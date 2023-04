Tragico incidente stradale in provincia di Trapani: due sorelle si sono schiantate in auto contro un palo e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Trapani: morte due sorelle nello schianto

Non ce l’hanno fatta Maria e Margherita Grimaldi, rispettivamente di 77 e 75 anni. Le due sorelle sono morte in un tragico incidente stradale, mentre si trovavano insieme a bordo della stessa auto. Le due anziane donne viaggiavano su un veicolo che prima si è schiantato contro un palo, e poi ha terminato la sua corsa sotto un ponte.

Il sinistro si è verificato nei pressi del campo sportivo di Santa Ninfa, piccolo comune di nemmeno 5.000 abitanti in provincia di Trapani.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni delle vittime dopo l’incidente

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

I pompieri, con tanto di cesoie, hanno estratto il corpo di una delle due donne dalle lamiere. L’altra sorella, invece, è stata direttamente sbalzata fuori dall’auto, a causa del violento impatto. In ogni caso, all’arrivo dei soccorsi per le sorelle Grimaldi non c’è stato nulla da fare.