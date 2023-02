Schianto tra auto in tangenziale: un uomo in fin di vita

Schianto tra auto in tangenziale: un uomo in fin di vita

Schianto tra auto in tangenziale: un uomo in fin di vita

Violento schianto tra auto, che ha generato un tamponamento a catena: l’incidente è avvenuto sulla tangenziale che collega Milano a Meda.

Incidente in tangeziale a Milano: maxi tamponamento tra auto

Grave incidente nella mattinata di oggi, martedì 21 febbraio, avvenuto sulla Milano-Meda, nel tratto compreso tra l’innesto per la tangenziale Nord di Milano e l’uscita di Paderno.

La prima auto è arrivata a velocità elevata, schiantandosi con quella davanti. Poi, a causa del traffico, una serie di tamponamenti a catena con gli altri veicolo in coda. A dare il via al maxi tamponamento è stato un signore di 78 anni, che non ha rallentato e ha centrato in pieno l’auto che lo precedeva.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni dell’anziano

Ad avere la peggio è stato proprio il 78enne che ha provocato l’incidente. I soccorritori, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Rianimato sul posto, è poi stato accompagnato in codice rosso, ancora in coma, al pronto soccorso del Niguarda. Non è escluso che l’anziano abbia avuto un malore mentre era alla guida.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale.