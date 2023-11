Elly Schlein, segretaria del Pd, ha dichiarato che il partito ha una contromanovra da presentare su scuola, lavoro e sanità.

Schlein: “Pd presenterà contromanovra su scuola, lavoro e sanità”

Elly Schlein, segretaria del Pd, in un’intervista al Corriere della Sera, ha annunciato una contromanovra su scuola, lavoro e sanità. “La destra ha sempre sognato di scardinare lacci e lacciuoli della Costituzione per andare verso il modello del capo solo al comando. Nella storia d’Italia è già accaduto e non è andata bene” ha dichiarato. “Abbiamo visto come sul salario minimo la nostra compattezza ha costretto il governo a fare i conti con la realtà quindi è importante lavorare insieme anche sulla sanità” ha spiegato la segretaria del Pd. “Servono più risorse, perché il governo Meloni da quando si è insediato sta tagliando i servizi alle persone” ha aggiunto, sottolineando che devono essere abbreviati i tempi delle liste d’attesa e sbloccato il tetto delle assunzioni in quanto mancano 30 mila medici e 70 mila infermieri. Ha poi aggiunto che servono risorse per la salute mentale e la sanità territoriale.

Schlein: “Cambiamo la legge elettorale”

“Io ho già detto che Meloni vuole comandare e non governare e lei ha risposto che in realtà vuole dare solo più potere ai cittadini” ha dichiarato Elly Schlein. “Ricordo che nell’unico incontro in cui ci hanno convocato tra le proposte che abbiamo portato a quel tavolo c’era la riforma della legge elettorale per far scegliere ai cittadini i loro rappresentanti. Ma di questo Meloni non parla mai” ha aggiunto, sottolineando che lei è saldamente al comando di un partito personale con liste bloccate e decide chi va in Parlamento. “Se vuole far contare di più il voto dei cittadini cambiamo la legge elettorale invece di avanzare una proposta di riforma costituzionale che non esiste in nessun altro Paese e scardina l’equilibrio tra i poteri dello Stato” ha aggiunto la segretaria del Pd.