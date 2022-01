Sci, brutta caduta per Sofia Goggia a pochi giorni dalle Olimpiadi

La campionessa italiana di sci, Sofia Goggia, ha avuto un brutto incidente nel suo super G a Cortina: Olimpiadi di Pechino compromesse?

Sci, Sofia Goggia cade nel super G: l’incidente

Un incidente che davvero non ci voleva, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino al via il 6 febbraio, per la campionessa azzurra di sci, Sofia Goggia.

La Goggia si è resa protagonista di una brutta caduta nel super G di Cortina e le immagini televisive mostrano un’innaturale torsione del suo ginocchio sinistro. La campionessa si è rialzata da sola ed è arrivata a valle salutando il pubblico che le gridava incoraggiamenti.

Sci, Sofia Goggia cade nel super G: il controllo medico

Una volta arrivata nella tenda i primi controlli medici, l’immediata diagnosi parla di una “presunta distorsione del ginocchio sinistro“.

La Fisi fa sapere che le sue sue condizioni saranno valutate nel tardo pomeriggio dai medici della Federsci.

Sci, Sofia Goggia cade nel super G: Olimpiadi a rischio?

Questo era certamente il momento più sbagliato per infortunarsi per Sofia. La Goggia, davvero molto sfortunata, rischia concretamente di dover saltare le prossime Olimpiadi invernali.