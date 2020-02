Uno studio rivela la personalità di chi possiede un macchinone

Uno studio ha rivelato che chi possiede un macchinone ha generalmente un certo tipo di personalità: la conferma arriva dalla scienza.

Anche la scienza non ha più alcun dubbio: una ricerca recente, infatti, ha rivelato la connessione tra carattere e automobile. Stando ai dati dello studio, pare che i possessori di un macchinone abbiano una personalità particolare rispetto agli altri, con ovviamente le dovute eccezioni. A rivelarlo è un articolo pubblicato sul Journal of International Psychology. I proprietari di auto di lusso, dunque, sono persone peggiori rispetto al resto della popolazione.





Studio sul macchino e la personalità

Lo studio che ha rivelato la connessione tra il possesso di un macchinone e alcuni tratti di personalità ha preso in considerazione un campione di circa due mila persone. L’ideatore della ricerca, Jan-Erik Lönnqvist, è un uomo finlandese (e quasi tutti gli intervistati sono della Finlandia). La sua domanda era capire cosa sta alla base dei comportamenti “stronzi” dei proprietari delle auto di lusso.

I dati, infatti, parlano chiaro e non ammettono dubbi: “uomini egoisti e dai comportamenti ostinati e sgradevoli hanno molte più possibilità di acquistare auto di lusso, come Audi, BMW e Mercedes”.

Nonostante esistessero anche in precedenza alcune statistiche a riguardo, il professore universitario ha voluto indagare a fondo le ragioni sottese. Le persone in possesso di macchinoni, dunque, sembrerebbero meno collaborative e meno socievoli. Non lascerebbero attraversare i pedoni e talvolta supererebbero anche i semafori rossi. Ma un’altra osservazione interessante riguarda l’universo femminile: le donne, infatti, non sembrano seguire questa correlazione. Ma non solo: stando alla ricerca, coloro che possiedono auto di lusso sembrerebbero maggiormente spinti all’apprezzare la qualità dei prodotti, alla cura di sé e del proprio patrimonio, della sicurezza e della conservazione della propria immagine pubblica.

Tutte qualità positive e degne di nota.