Matteo Rizzi, relatore SEO&love 2020

Matteo Rizzi, uno delle menti più influenti dei nostri tempi, parteciperà all'evento SEO&Love che si terrà il 14 marzo 2020 a Verona.

Nominato per tre anni uno dei “40 manager FinTech più influenti d’Europa” uno dei “30 innovatori da tenere d’occhio mentre trasformano il settore”, Matteo Rizzi è creatore e co-fondatore della piattaforma per investitori, innovatori e startup per l’innovazione FinTech, e il 14 marzo parteciperà all’edizione 2020 dell’evento veronese SEO&Love.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Impatto: mi piace fare cose che lasciano un segno e migliorano la vita degli altri.

Passione: quella che non mi fa chiamare “lavoro” il mio lavoro.

Rilevanza: zero bullshit tolerance. Se non sai cosa vuol dire, ci sono ottime chance che abbiamo molto poco in comune.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Fare strategie di comunicazione non è il mio mestiere: io comunico e basta, di solito con le tre parole di cui sopra in mente.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Il mio settore è la finanza innovativa, in continua evoluzione.

Per evitare di essere troppo prolisso, direi la lotta all’ignoranza e alla leggerezza nella gestione dei risparmi, e spero di cuore una consapevolezza maggiore nell’acquisizione e gestione dei talenti. Se no, che ho scritto il libro a fare?

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Mai provato prima, eppure ne adoro già l’energia contagiosa.