Whatsapp estende il servizio delle videochiamate a più utenti. Aumenta il numero di utenti che potranno in contemporanea fare videochiamate.

Su Whatsapp arrivano novità che interesseranno le videochiamate. Da quando si è iniziato a parlare di coronavirus e la quarantena ha costretto molti italiani a casa, si usa di più l’applicazione Whatsapp per videochiamare le persone care. L’azienda ha deciso così di “estendere” la funzione e permettere chat di gruppo con più membri.

Whatsapp, novità sulle videochiamate

Su Whatsapp sarà presto possibile effettuare delle videochiamate con 8 partecipanti. Ad oggi, il limite fissato è a 4 utenti in contemporanea. Da quanto fanno sapere gli esperti la funzione sarà riservata per chi possiederà la versione Beta di Whatsapp.

La condizione, per estendere le interazioni da 4 a 8 utenti sarà riservata a coloro che hanno scaricato la versione beta aggiornata di Whatsapp e che abbiano tutti i numeri salvati in rubrica.

Le misure di Whatsapp per il coronavirus

Data la crescente richiesta degli utenti “intrappolati” nelle case per l’emergenza sanitaria, Whatsapp ha deciso di allargare la sua offerta a più persone possibili, mettendo a disposizione proprio la possibilità di effettuare, in contemporanea, videochiamate con più utenti.

Sono tanti gli italiani che, per le limitazioni dello stesso Whatsapp, hanno deciso di utilizzare altri sistemi di comunicazione come Google Due.

Quest’ultimo permette, da fine marzo, di effettuare la videochiamata in contemporanea con ben 12 persone.



Contrasto alle fake news

Se Whatsapp rappresenta un modo per rimanere uniti, è anche vero che alcune volte si rende promotore di catene virali “fake” pericolose che possono creare allarmismo e disinformazione. Per questo, attraverso una nota ufficiale su Facebook, l’azienda ha fatto sapere che limiterà la possibilità di inoltrare messaggi virali.

“Da quando Covid-19 è stata dichiarata un’emergenza globale per la salute pubblica – spiega l’azienda su Facebook-. Lo scorso gennaio, abbiamo lavorato per consentire alle persone di venire in contatto con informazioni certe e verificate, provenienti solo da fonti certificate e da sanitari esperti. Tutto questo per impedire che informazioni dannose si diffondessero sulle nostre app. Riteniamo che sia importante rallentare la propagazione di questi messaggi per mantenere WhatsApp un luogo dedicato alle conversazioni private”.