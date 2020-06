Svapoebasta, ecco le e-cig e gli accessori svapo più acquistati online 

Svapoebasta: il miglior sito di e-commerce che permette agli appassionati dello svapo di acquistare e-cig comodamente da casa.

Il settore delle e-cig si arricchisce ogni giorno di novità. Tutti i prodotti, dalla sigaretta elettronica ai liquidi, fino agli accessori, rendono più semplice la riduzione del consumo di nicotina, per uno svapo sempre gradevole e decisamente più salutare.

È anche per questo che oggi sono in molti a puntare sulle e-cig, rinunciando alla classica sigaretta: il passaggio consente, infatti, di ridurre i danni causati dal fumo del 95%, assicurando intatta quella ritualità troppo spesso irrinunciabile.

E il vantaggio è evidente: come mostra uno studio portato avanti dalla scuola di medicina dell’Università di Dundee, in Scozia, sono numerosi i benefici, a livello vascolare, per chi è passato dalle classiche sigarette a quelle elettroniche. I vantaggi più importanti – riporta Sigmagazine – si sono registrati già dopo le prime quattro settimane, con effetti interessanti anche su chi ha sostituito le sigarette solo in parte.

L’offerta dell’e-store di Svapoebasta

In questo ambito, l’e-commerce Svapoebasta ha saputo conquistare l’interesse dei consumatori, mettendo a disposizione sul suo store una serie di articoli irrinunciabili, come set completi, liquidi, accessori e prodotti per ogni tipo di personalizzazione.

Ad andare per la maggiore, soprattutto tra i nuovi appassionati delle e-cig, sono gli starter kit: pacchetti composti da una sigaretta elettronica e da tutto ciò che serve per iniziare a svapare. Nel set, che può essere accompagnato o meno da custodia, sono in genere compresi uno o più liquidi dai gusti sempre diversi, selezionati, tra centinaia di sapori, dall’esperienza del team di Svapoebasta.

I consumatori navigati trovano invece sullo store online la migliore offerta di basi neutre o basi scomposte di glicole e glicerina. A questi, si aggiungono gli aromi concentrati, per realizzare e-liquid dai gusti personalizzabili. Dal sapore del tabacco semplice o aromatizzato agli aromi fruttati, alla cioccolata, passando per caffè e caramello, sull’e-store Svapoebasta si possono soddisfare tutte le esigenze: l’intensità dell’aroma è sempre modulabile e varia in base alle preferenze dell’utilizzatore.

E-cig: accessori e ausili per tutti i gusti

Ai prodotti di base per le e-cig, i collezionisti amano aggiungere numerosi accessori, come le valigette con tracolla regolabile, adatte per chi ama viaggiare ma vuole portare con sé tutto l’occorrente per lo svapo, o i porta sigaretta a collana, per avere l’e-cig sempre a portata di mano.

Svapoebasta accosta, inoltre, all’ampio assortimento di accessori per appassionati, un’area dedicata ai pezzi di ricambio delle migliori marche, con kit completi per rigenerare e personalizzare anche gli atomizzatori.

Oltre a essere uno degli e-store più forniti in fatto di e-cig, Svapoebasta assicura un risparmio significativo rispetto a quello ottenibile nei negozi fisici. L’esperienza di acquisto si arricchisce inoltre di buoni sconto e coupon, ottenibili sull’area del sito dedicata alle promozioni, oppure, in modo più originale, partecipando allo Svapo game.

A tutto questo, si aggiunge la proposta di fidelizzazione con raccolta punti, che per ogni acquisto permette ai clienti di accumulare una somma di denaro, da utilizzare per gli acquisti successivi.

I servizi di Svapoebasta

Il servizio proposto da Svapoebasta si è rivelato vincente: l’e-commerce, in poco più di un anno di attività online, ha già segnato cifre record, registrando un fatturato che è cresciuto costantemente ogni mese del 30%.

A testimoniarlo anche le numerose recensioni degli acquirenti, che hanno lodato la ricca fornitura del sito, la qualità dei prodotti in magazzino, ma soprattutto l’eccellente servizio di acquisto e spedizione.

L’e-store di Svapoebasta lavora infatti costantemente per assicurare un servizio di vendita veloce ed efficiente. L’attenzione al consumatore parte dal servizio assistenza, che supporta l’utente negli acquisti conducendolo verso una scelta su misura.

L’esperienza è supportata da un servizio di vendita rapidissimo, che consente di evadere l’ordine e affidarlo al corriere anche in poche ore. E a tutto questo si affianca un iter di pagamento sempre sicuro, che tutela i dati dei clienti tramite il sistema di protezione SSL.