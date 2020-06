Prezzo e data di uscita della nuova PlayStation 5, presentata giovedì 11 giugno dalla Sony.

La Sony presenta la PlayStation 5, consolle di nuova generazione. Dopo aver rinviato più volte l’appuntamento con la presentazione – prima a causa del Covid-19, poi per via delle proteste in Usa scatenate dalla morte di George Floyd -, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso: nella serata italiana di giovedì 11 giugno è stata presentata la nuova consolle.



In un evento online seguito da due milioni di persone, alla fine appare inattesa la PlayStation 5, prossima console della Sony in due versioni, una delle quali senza lettore di bluray 4k per scaricare i videogame solo online. Bianca e nera, ha linee alquanto particolari che poco hanno a che fare rispetto alle versioni precedenti.

La PlayStation 5

Quali sono i punti di forza della PlayStation 5 presentata dalla Sony? Anzitutto, maggiore potenza e grafica migliore. Un aspetto, quest’ultimo, che non convince propriamente i ‘nerd’ che sui social stanno aspramente criticando la Sony per quanto realizzato. Anche perché, durante la presentazione della PlayStation 5, sono stati mostrati tutti giochi già ampiamente noti al mondo del gaming.

Dal nuovo capitolo del post apocalittico Horizon Zero Dawn, al terzo episodio di Hitman, passando per Ratchet & Clank, il remake di Demon’s Soul, Gran Turismo 7 e Resident Evil 8.

Pochissimi i progetti nuovi: Project Athia di Square Enix, il mondo robotico di Stray dove gli unici esseri viventi sembrano essere i gatti, i fantascientifici Returnal e Pragmata, i tocchi poetici di Solar Ash e Still Devil Inside.





Mark Cerny, colui che ha creato l’architettura della PlayStation 5, non vuole più puntare solo sulla grafica: crede si possa fare molto di più sulla parte tattile, attraverso il controller, e sull’audio tridimensionale grazie al chip dedicato della PlayStation 5.

Prezzo e data di uscita

Per quanto concerne la data di uscita di PlayStation 5, salvo clamorose sorprese, sarà negli store a partire da ottobre 2020 così da essere già bella che pronta sotto l’albero di Natale.

Una mossa strategica di marketing da parte della Sony. Come prezzo di lancio, invece, il costo dovrebbe essere intorno ai 650 euro.