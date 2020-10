I vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2020 sono gli gli scienziati Alter, Houghton e Rice: hanno scoperto il virus dell’epatite C.

È cominciata la settimana dell’assegnazione dei Premi Nobel 2020 e si è partiti subito con il riconoscimento per il settore della medicina. I vincitori sono gli scienziati Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la scoperta sul virus dell’epatite C”.

Il riconoscimento è stato assegnato dall’Accademia di Svezia con l’annuncio dato, come da tradizione, dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.

"for the discovery of Hepatitis C virus."

Premio Nobel Medicina 2020: i vincitori

“Negli ultimi anni – ha spiegato un membro del Comitato – sono stimati 70 milioni di casi di epatite C nel mondo, e il dato potrebbe essere sottostimato, e causa 400mila decessi all’anno ed è una delle cause più comuni di trapianti di fegato”. La ricerca dei tre scienziati appare dunque di vitale importanza e potrà avere dei risvolti importanti nella lotta contro la malattia.

Domani, 6 ottobre, sarà invece il turno del riconoscimento per la fisica, mercoledì per la chimica, giovedì per la letteratura, venerdì per la pace e lunedì prossimo per l’economia.