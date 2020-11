New York Post: “Covid nato in Italia” – lo studio

Uno studio dell’Istituto Nazionale dei Tumori potrebbe dimostrare nascita del Coronavirus in Italia. A diffondere la notizia il New York Post.

Il Coronavirus potrebbe essere nato in Italia? Un recente studio condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e particolarmente spinto dal Governo Cinese potrebbe far supporre di sì. Secondo questa ricerca, la cui notizia è stata rilanciata dal New York Post, il Coronavirus potrebbe essere nato già tre mesi prima che si diffondesse a Wuhan e precisamente nel settembre del 2019.

Inutile dire che una ricerca di tale portata starebbe attirando i fari da tutto il mondo e non solo quindi dalla Cina.

Lo studio, “Covid nato in Italia”

Lo sostiene uno studio condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: il Coronavirus potrebbe essere nato in Italia ed essersi già diffuso nel nostro territorio tre mesi prima che si diffondesse in giro per il mondo. La notizia di questo studio in atto è stata rilanciata dal New York Post e avrebbe puntato i fari sul nostro Paese da parte dei Governi di tutto il mondo, compresa la Cina che starebbe particolarmente spingendo verso questa ipotesi.

Il Portavoce del ministro degli Esteri cinese Zhao Lijiain ha infatti sottolineato proprio alla luce di questa ricerca Italiana che il tracciamento dell’origine del Coronavirus costituisce in questo senso un problema scientifico di non facile risoluzione che “dovrebbe essere lasciato agli scienziati”. Non solo. Sembrerebbe che anche la stessa OMS sostenga che il virus possa essere circolato altrove seppur in modo silenzioso.

Cosa dice la ricerca?

Nonostante lo studio evidenzia come già a settembre del 2019 il virus si sia diffuso nel nostro territorio, è anche vero come dichiara Giovanni Apollone dell’Istituto nazionale dei Tumori di Milano al New York Times che non ci sarebbe dato sapere almeno per il momento quando il virus si sia diffuso in Cina con esattezza.

La Cina potrebbe infatti aver tardato l’annuncio dello scoppio del focolaio.

La ricerca condotta dall’Istituto prende in considerazione i campioni di sangue prelevati nel periodo settembre 2019-marzo 2020. Da questa analisi i risultati sarebbe sconvolgenti: l’11,6% dei campioni aveva già sviluppato gli anticorpi, di cui il 14% proprio nel mese di settembre. Per quanto riguarda i campioni inerenti alla seconda settimana di febbraio periodo in cui il virus non a caso avrebbe cominciato a diffondersi a livello nazionale è stato rilevato il 30% dei campioni di cui come è facilmente intuitivo il 53,2% dei campioni sarebbe localizzato in Lombardia.