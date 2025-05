Il 17 maggio 2025 sarà una giornata difficile per chi si sposta in treno. Un nuovo sciopero nazionale dei treni, indetto da diverse sigle sindacali, metterà a dura prova la rete ferroviaria italiana. Disagi per i passeggeri, e non solo: il trasporto merci è coinvolto, con cancellazioni, ritardi e modifiche di percorso che potrebbero stravolgere i piani di viaggio.

L’agitazione, proclamata dai sindacati Sgb Plurisettoriale e Usb Lavoro Privato, avrà una durata di 23 ore, dalle 1:00 alle 23:59 di venerdì 16 maggio. Ma ovviamente non finisce qui.

Sciopero dei treni del 17 maggio 2025: le cause dietro la protesta



Lo sciopero dei treni del 17 maggio 2025 a questi punto si inserisce nel lungo braccio di ferro per il rinnovo del Contratto Nazionale Autoferrotranvieri, scaduto ormai da più di sette anni. Le richieste dei sindacati sembrano molto chiare: aumento degli stipendi, riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, buoni pasto, maggiore sicurezza sui treni e una decisa opposizione alla privatizzazione del servizio pubblico. La mobilitazione coinvolge, oltre al trasporto passeggeri, anche il personale delle ferrovie, con un altro sciopero specifico previsto per le 8 ore dalle 9:00 alle 17:00, indetto dall’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Ferrovie dello Stato. La tensione si è alzata… e con essa le preoccupazioni per la continuità del servizio.

I disagi regionali per lo sciopero dei treni del 17 maggio: soluzioni per i viaggiatori?



Ma le agitazioni non si fermano a livello nazionale. In Piemonte e in Val d’Aosta, il sindacato ORSA Ferrovie ha proclamato un ulteriore sciopero di 23 ore, dalle 3:00 di sabato 17 maggio alle 2:00 di domenica 18 maggio. In queste regioni, l’agitazione coinvolgerà principalmente il personale mobile e quello dedicato alla vendita e assistenza. E se non bastasse, a Genova è previsto uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale, sempre il 17 maggio, per i lavoratori di AMT. Disagi anche in Sardegna, dove il personale della sala circolazione di Cagliari incrocerà le braccia per 24 ore. Insomma, il caos è dietro l’angolo.