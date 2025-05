Ritardi e cancellazioni alla stazione Termini

La stazione Termini di Roma è attualmente teatro di disagi significativi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e Italo. I monitor presenti in stazione avvertono i passeggeri che, a partire dall’una di questa notte fino alle 23.59, i treni potrebbero subire ritardi o variazioni.

La situazione si presenta complessa, con ritardi che possono arrivare fino a 90 minuti e cancellazioni di numerosi collegamenti.

Motivi dello sciopero

Il motivo alla base di questa protesta è il rinnovo contrattuale, sostenuto dalle sigle sindacali autonome Usb e Sgb. Queste organizzazioni hanno deciso di proclamare lo sciopero per mettere in evidenza le problematiche legate ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nel settore ferroviario. Lo sciopero interessa non solo il personale viaggiante, ma anche gli addetti alla circolazione e ai servizi operativi ferroviari. Tuttavia, i lavoratori della manutenzione delle infrastrutture di Rfi non sono coinvolti, avendo già scioperato in precedenza.

Servizi garantiti e fasce di garanzia

Nonostante i disagi, Usb ha specificato che i treni a lunga percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali saranno garantiti da origine a destinazione, a condizione che siano frutto di un accordo di settore. Per quanto riguarda il Trasporto Regionale, sono previsti servizi essenziali durante le fasce di garanzia, che coprono le ore di punta nei giorni feriali. Questo significa che i passeggeri possono contare su alcuni collegamenti, anche se la situazione generale rimane critica.

Impatto sul trasporto pubblico locale

Oltre ai treni, lo sciopero ha ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale, con possibili ritardi e cancellazioni nei servizi di autobus e tram. I cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti con attenzione e a considerare alternative per evitare inconvenienti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti in tempo reale per garantire la massima informazione ai viaggiatori.