Oggi, venerdì 10 ottobre 2025, metro, bus e filobus sono a rischio per un'agitazione: ecco le informazioni utili.

Quello di oggi sarà un venerdì nero nella Capitale, per via dello sciopero dei trasporti pubblici. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Roma, oggi c’è sciopero dei trasporti pubblici: chi si ferma, orari

Oggi, venerdì 10 ottobre 2025, il personale Atac (Roma) si ferma per via di uno sciopero.

L’agitazione è stata indetta dalle sigle Sul, Usb e Orsa per protestare contro le condizioni di lavoro. La protesta coinvolgerà l’intera rete cittadina, ovvero metro, bus, filobus e la ferrovia Termini-Centocelle. Previsti numerosi disagi per i cittadini e per i turisti. Come detto a essere toccata è l’intera rete Atac ad eccezione dei collegamenti eseguito per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Non si fermano quindi le linee 021 – 043 – 075 – 33 – 77 -113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 -435 – 500 – 515 – 551 – 669 – 980. Lo sciopero Sul durerà 24 ore, quello Usb e Orsa 4 ore.

Roma, oggi c’è lo sciopero dei trasporti pubblici: le fasce di garanzia

Come visto, oggi a Roma c’è lo sciopero del trasporto pubblico Atac ma, come sempre, sono ci sono le fasce di garanzia. I mezzi funzioneranno normalmente fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Usb e Orsa si fermeranno solo dalle 8.30 alle 12.30.