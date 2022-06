Scissione M5S, in vendita il sito “insiemeperilfuturo.it”

"Dominio in vendita", è l'annuncio riportato sul sito "insiemeperilfuturo.it". La decisione arriva dopo la scelta dello stesso nome da parte di Luigi Di Maio.

Dopo la scissione di Luigi Di Maio, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle, anche sul web arrivano alcuni cambiamenti.



Scissione Di Maio, in vendita il sito “insiemeperilfuturo.it”

Di Maio, attuale ministro degli Esteri, è pronto a tornare in campo con un nuovo gruppo, nato dalla scissione che lo vede ormai diviso dai pentastellati.

Al suo fianco restano Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Andrea Caso, Luigi Iovino , Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana, Filippo Gallinella, Francesco D’Uva, Vincenzo Spadafora, Iolanda Di Stasio, Cosimo Adelizzi, Carla Ruocco, Marialuisa Faro, Vittoria Casa, Gianluca Rizzo, Mattia Fantinati, Generoso Maraia, Patrizia Terzoni, Caterina Licatini, Pasquale Maione, Giovanni Luca Aresta, Maria Pallini, Andrea Giarrizzo, Chiara Gagnarli, Nicola Grimaldi, Luciano Cillis, Elisabetta Barbuto, Anna Macina, Marianna Iorio, Luca Frusone, Giuseppe D’Ippolito, Silvana Nappi ed Emanuele Scagliusi.

Luigi Di Maio fonda “Insieme per il futuro” e l’omonimo sito web è già in vendita. “Dominio in vendita”, è l’annuncio della pagina internet “insiemeperilfuturo.it”. La decisione arriva dopo che Di Maio ha scelto lo stesso nome per il suo nuovo gruppo. Il dominio pare fosse stato acquistato un anno fa da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni.