Addio a Claudio De Rosso: l’ex consigliere comunale è morto a 66 anni dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente che si è consumato a Velo d’Astico, in provincia di Vicenza.

Scivola dal marciapiede e viene investito, morto ex consigliere comunale

De Rosso, sulla base delle informazioni sinora diffuse, ha perso la vita in un tragico sinistro che si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 26 ottobre, intorno alle ore 13:00. Pare che l’ex consigliere comunale sia improvvisamente scivolato in strada: contestualmente al momento della caduta, un’auto è sopraggiunta e lo ha investito, ferendolo in modo mortale.

In considerazione delle ricostruzioni preliminari effettuate, il 66enne stava spazzando l’ingresso della sua abitazione in via Roma a Velo d’Astico, piccolo comune in provincia di Vicenza, quando è caduto dal marciapiede sull’asfalto. A far perdere l’equilibrio all’uomo potrebbe essere stato un malore oppure potrebbe aver semplicemente appoggiato male il piede a terra mentre stava camminando.

Nel momento in cui l’uomo si è accasciato, sulla carreggiata stava passando una Fiat Punto che ha travolto l’ex consigliere comunale, uccidendolo.

Carriera e testimonianza della conducente dell’auto

La vittima aveva ricoperto l’incarico di consigliere comunale dal 1985 al 1990 ed era particolarmente noto a Velo d’Astico. Lascia la moglie.

Per molto tempo, De Rosso si era dedicato alla Pro Loco del posto e all’Associazione “Pensionati Velesi” presso la quale era entrato dopo essere stato dipendente della Lanerossi e della Forgerossi. Recentemente, il 66enne aveva dovuto affrontare un importante intervento a seguito del quale pareva avesse risolto i suoi problemi di salute.

Intanto, i carabinieri hanno raccolto la testimonianza della donna che si trovava al volante della Fiat Punto. La signora ha spiegato ai militari che si stava recando all’asilo nido di Arsiero con la figlia piccola in auto quando si è improvvisamente trovata l’uomo davanti al veicolo.

Le parole della conducente, al momento, pare siano state confermate dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine. Al momento, tuttavia, i carabinieri stanno indagando al fine di determinare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Tutte le ipotesi, quindi, sono ancora sul tavolo.