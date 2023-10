Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre guidava il suo scooter, controllo durante il quale è emerso che il veicolo era stato rubato 31 anni prima.

Un furto risalente agli anni ’90: correva l’anno 1992

Il numero di telaio corrispondeva a un furto del 1992, sebbene la targa fosse stata sostituita. L’uomo, residente a Castellammare di Stabia, è stato denunciato per ricettazione, e le indagini sono in corso per restituire il mezzo al legittimo proprietario..

Diversi controlli in giornata da parte dei Carabinieri

Durante un’operazione, le forze dell’Arma hanno scoperto 15 grammi di hashish, suddivisi in 27 palline, nascosti in un’area condominiale; non lontano, un giovane di 23 anni è stato fermato con una bustina di marijuana, risultando in una segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati estesi anche durante le ore notturne nel centro di Stabia, coinvolgendo numerose pattuglie carabinieri della compagnia stabiese, unitamente ai militari del Reggimento Campania e due unità del nucleo cinofili di Sarno, al fine di garantire la sicurezza pubblica e l’osservanza delle leggi.