Elnaz Rekabi, atleta iraniana che aveva gareggiato senza velo, è scomparsa. Secondo alcune fonti, prima della sua sparizione, sarebbe stato arrestato il fratello. Un gesto per obbligarla a tornare subito in patria.

Scomparsa Elnaz Rekabi, l’atleta iraniana che ha gareggiato senza velo

Elnaz Rekabi, atleta iraniana, aveva gareggiato ai Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva, tenuti a Seul, senza indossare l’hijab per coprire la testa. Il suo gesto aveva fatto il giro del mondo, come protesta contro la violenza sulle donne in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini. Della donna si sono completamente perse le tracce, non risponde al telefono ad amici e parenti e avrebbe lasciato l’albergo che la ospitava in Corea del Sud con due giorni di anticipo rispetto al previsto.

La donna non è partita sola, per fare ritorno in Iran, ma con tutti gli altri membri della federazione. Secondo alcune fonti della BBC, all’atleta sarebbero stati sequestrati passaporto e telefono e ora sarebbe stata trasferita in carcere.

La scomparsa di Elnaz Rekabi

Una storia dai contorni oscuri, che segue purtroppo quello che sta accadendo a Teheran e nelle zone intorno. Ci sarebbe anche stato un ricatto da parte del governo iraniano.

Secondo il portale IranWire, prima della sparizione della donna, le forze dell’ordine avrebbero arrestato suo fratello, anche se non ha commesso nessun reato. Un ricatto per obbligarla a tornare subito in patria, insieme al resto della Federazione, con il Presidente che avrebbe avuto un ruolo attivo nell’esecuzione diquesto ordine. Avrebbe dovuto anche consegnare il passaporto e il telefono, per poi essere arrestata. L’atleta iraniana sarebbe stata già trasferita nel carcere di Evin, lo stesso in cui è rinchiusa l’italiana Alessia Piperno.

Tutto perché ha deciso di gareggiare senza indossare il velo. C’è grande apprensione per il suo destino.