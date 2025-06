Del 32enne non si sa più nulla dal 5 ottobre scorso, quando è uscito di casa per passare una serata con un amico.

Gennaro Fiscarelli, 32 anni, è scomparso da Cerignola (Foggia) lo scorso 5 ottobre. Da allora di lui si sono perse le tracce. Del caso se ne è parlato anche al celebre programma “Chi l’ha visto?”, intanto la madre lancia un appello.

Scomparsa Gennaro Fiscarelli: la vicenda

Era il 5 ottobre 2024 quando Gennaro Fiscarelli, 32 anni, è uscito di casa per passare una serata assieme a un suo amico a Cerignola.

Il giovane però non è più rientrato a casa. La sua auto, una Fiat Bravo, è stata ritrovata bruciata nelle campagne qualche giorno dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Anche il suo cellulare è stato ritrovato poco distante. Le ricerche di Gennaro non hanno però portato a nulla, nemmeno con l’ausilio dei cani molecolari. Con molta probabilità il giovane si è allontanato dal luogo dove è stata ritrovata l’auto con un altro mezzo, magari contro la sua volontà.

Scomparsa di Gennaro Fiscarelli a Cerignola: chi sa qualcosa parli

Gennaro Fiscarelli è scomparso da ormai 8 mesi, di lui non si sa più nulla dallo scorso 5 ottobre. Del caso della scomparsa del 32enne se ne sta occupando anche il noto programma tv “Chi l’ha visto?“. Intanto la mamma del giovane, Giuseppina Di Biase, ha lanciato un appello: “Vorrei che chi sa qualcosa o ha visto qualcosa me lo faccia sapere. Anche in forma anonima, con una chiamata, con una lettera, anche ai Carabinieri. Rivoglio mio figlio, me lo facciano almeno trovare.”