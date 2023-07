Scomparsa Ylenia Carrisi, Al Bano: "Ecco cosa fece Silvio Berlusconi"

Al Bano Carrisi ha rotto il silenzio su ciò che avrebbe fatto per lui Silvio Berlusconi dopo la scomparsa di sua figlia Ylenia.

Al Bano Carrisi: la confessione su Silvio Berlusconi

Per la prima volta Al Bano Carrisi ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Silvio Berlusconi e ha confessato che l’ex premier gli avrebbe telefonato per esprimergli la sua vicinanza quando sua figlia Ylenia è misteriosamente scomparsa negli Stati Uniti. A distanza di quasi 30 anni dalla tragedia non è ancora chiaro che fine abbia fatto la figlia di Al Bano e di Romina Power.

“Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino”, ha confessato per la prima volta Al Bano. Al Bano ha più volte ricordato pubblicamente sua figlia Ylenia ma ha anche sottolineato che considererebbe ormai morta sua figlia. La sua ex moglie Romina Power invece non si è mai arresa alla possibilità di ritrovare un giorno in vita la sua adorata figlia maggiore. In tanti, via social, le hanno più volte espresso la loro solidarietà.