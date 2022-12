Un uomo di 86 anni è scomparso ad Avellino.

Stava rientrando a casa nel giorno di Santo Stefano, dopo aver pranzato insieme alla figlia nel Serinese, per trascorrere le feste insieme.

Scomparso 86enne ad Avellino: stava rientrando dalla festa di Natale

Un uomo di 86 anni è scomparso ad Avellino. Stava rientrando a casa dopo aver pranzato con la figlia nel Serinese, durante la giornata di Santo Stefano. L’anziano stava rientrando a casa a bordo della sua auto, ma non ci è mai arrivato.

Ieri sera sono iniziate le ricerche in tutta la provincia irpina per trovarlo e riportarlo a casa. Si sono attivati i vigili del fuoco di Avellino, che hanno messo a disposizione diversi mezzi di soccorso. Le ricerche sono partite ieri sera, intorno alle 22,10, e sono proseguite per tutta la notte. Sono ancora in corso per le strade dell’Irpinia, con il supporto delle unità cinofile e degli elicotteri.

Ricerche in corso in tutta l’Irpinia

Le squadre di soccorso stanno cercando di ripercorrere il tragitto che potrebbe aver effettuato l’uomo, ma senza escludere di battere anche altre strade, nel caso in cui l’uomo possa essersi perso, sbagliando percorso. Al momento, il quartier generale delle ricerche è stato stabilito presso il cimitero di Cesinali, dove i vigili del fuoco hanno concentrato i loro mezzi. Le ricerche dell’uomo sono attualmente ancora in corso.

Le squadre di soccorso stanno intervenendo con l’aiuto di squadre terrestri, unità cinofile, nucle elicotteri, TAS. L’uomo non è ancora stato trovato, ma le ricerche proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore.