Scomparso lo youtuber Mr Peto, l’editor lancia l’appello: Speravo le cose si risolvessero ma ora è arrivato il momento di fare questa denuncia"

Scomparso lo youtuber Mr Peto, l’editor lancia l’appello e la sorella rilancia il messaggio, affermando di non avere più notizie da giorni. Ecco cosa scrive l’editor che aiuta Mr Peto nel montaggio di quei filmati che gli sono valsi 480.000 follower: “Ciro è sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato”.

Il testo è a corredo di un video dal titolo “Ciro se n’è andato”. A pubblicarlo la sorella dell’aiutante youtuber, che ha spiegato come Ciro non torni a casa ormai “da una settimana” spiega nel video. “Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che essendo incinta non si sentiva molto bene e da lì non è più tornato”.

Scomparso lo youtuber Mr Peto, ormai non si connette da giorni

E Ciro non avrebbe più effettuato né connessioni WhatsApp né su Instagram.

Eppure i media riportano che proprio su quei social la famiglia di Ciro ha pubblicato numerosi messaggi, ma il giovane non dà segni di attività e non risponde neanche alle telefonate. A quel punto si sono mobilitati amici e parenti dello youtuber che aveva scelto quella attività come way of life con messaggi abbastanza preoccupati, in particolare la sorella: “Se hai avuto qualche problema, sappi che la tua famiglia è sempre qui con te”.

Scomparso lo youtuber Mr Peto, l’ultimo video del 9 giugno

L’ultimo video caricato sul canale con protagonista Mr Peto risale allo scorso 9 giugno, il che farebbe supporre che qualunque problema possa aver avuto sia problema recente. Tuttavia quel filmato risulta essere stato registrato in precedenza. A spiegarlo proprio l’editor: “Il suo ultimo video è uscito non appena 48 ore fa, quel video è stato registrato circa una settimana fa (sono stato io a caricarlo) carico i video settimanali da ormai tantissimo. Speravo le cose si risolvessero ed ho cercato di mantenere l’autonomia del canale come se nulla fosse, ma è arrivata l’ora di fare questa denuncia a tutti voi”.

Scomparso lo youtuber Mr Peto, apprensione e denunce in arrivo

Lo stesso messaggio annuncia poi che la famiglia di Ciro “provvederà presto a fare eventuali denunce alla polizia se capiamo sia il caso, o semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa fuga”. La sorella dello youtuber ha lasciato un contatto per segnalare avvistamenti o interazioni social: in questo caso è possibile segnalarlo alla mail brianzapaolo@gmail.com.