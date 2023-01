Scontro fatale per un minibus in autostrada: un morto

Scontro fatale per un minibus in autostrada: un morto

Scontro fatale per un minibus in autostrada: un morto

Scontro fatale per un minibus in autostrada: un morto, sarebbe un 50enne della provincia di Caserta che si trovava nel mezzo coinvolto

Incidente mortale in Umbria e scontro fatale per un minibus in autostrada: un morto.

Da quanto si apprende il sinistro è avvenuto nella giornata del 18 gennaio fra Attigliano ed Orvieto con un mezzo che si è ribaltato uccidendo un uomo e ferendo 4 persone. A bordo del furgoncino infatti pare ci fossero sei persone in tutto e il tragico bilancio di quell’incidente è stato di un morto e 4 feriti.

Scontro fatale per un minibus: un morto

L’incidente stradale in questione si è verificato sull’autostrada A1, tra i caselli di Attigliano ed Orvieto al km 455 nord, in Umbria.

I media spiegano che nello schianto è rimasto coinvolto un minibus all’interno del quale viaggiavano sei persone, una delle quali è morta a seguito di severi traumi. Caserta News spiega che “si tratta di un uomo di 50 anni originario di Caserta”.

L’arrivo di soccorritori, 115 e polizia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti a razzo gli agenti della polizia stradale sottosezione Autostrade e con essi due mezzi del vigili del fuoco, oltre le ambulanze del 118 che hanno raccolto, curato ed ospedalizzato i feriti.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per permettere l’intervento dei soccorritori e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, anche se sarebbero da attribuire al fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.