Scontro Musk-Zuckerberg, Mastella lancia la candidatura del teatro di Benevento

Lo scontro epico tra Elon Musk e Mark Zuckerberg dovrebbe svolgersi senza troppe sorprese in Italia, ma un’altra location sarebbe stata già proposta: si tratta nel dettaglio del teatro di Benevento e a lanciare la candidatura è il sindaco del capoluogo di provincia di campano Clemente Mastella: “Il nostro Teatro romano è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Invito il ministro Sangiuliano a riflettere su questa incredibile possibilità di valorizzare le aree interne campane”, ha dichiarato il primo cittadino.

Scontro Musk-Zuckerberg, Mastella propone il teatro di Benevento

Clemente Mastella ha proseguito spiegando per quali motivi il teatro di Benevento dovrebbe essere eletto a luogo dello scontro: “A Benevento, teatro nella storia di epocali battaglie, purtroppo allora inevitabilmente sanguinose, potrebbe oggi ospitare un altro duello che stavolta a differenza che ai tempi di Pirro e Manfredi porterebbe nessun lutto, ma solo un formidabile portato di notorietà e celebrità. In caso l’evento si svolga in un altro sito storico italiano, invito uno dei due contendenti a venire da noi per l’allenamento che – come da cultura dei gladiatori – aveva importanza cruciale in vista della disfida”.

Le altre proposte

Tra gli altri siti italiani proposti c’è Taormina, proposta dal sindaco Cateno De luca, mentre l’ad di Roma World, Stefano Cigarini ha portato avanti il parco tematico della Capitale: “Abbiamo già recapitato un invito ufficiale in tal senso ai management di Zuckerberg e Musk, segnalando nel contempo la disponibilità al ministro della Cultura, Sangiuliano e alla presidenza del Consiglio”, sono le parole riportate da RaiNews.