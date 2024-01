Scontro acceso tra Elly Schlein, Giorgia Meloni e Wanna Marchi.

Continuano gli attacchi tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Tra gli ultimi scontri c’è quello relativo alla gestione della Rai e la segretaria del Pd vuole difendere la libertà di stampa e il valore di un servizio pubblico che non può essere TeleMeloni.

Elly Schlein, Giorgia Meloni come Wanna Marchi

Nel teatro Aula Pacis di Cassino, uno degli incontri programmati dal Pd per le europee, la Schlein si è lasciata andare a nuove accuse nei confronti dell’attuale Governo e attuale Presidente del Consiglio:

«È propaganda fatta nella forma più becera , sulla pelle degli anziani. Viene da pensare che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia diventata la regina delle televendite , come Wanna Marchi».

Intervistata da “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1, sulle parole di Elly Schlein risponde:

«La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni ma la preferisco sicuramente alla segretaria Pd».