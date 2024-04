Il ragazzo di 19 anni che guidava lo scooter ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale

A Massignano, nella zona di Ancona, si è verificato un incidente stradale tra uno scooter e un’auto, le cui cause esatte sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti. Purtroppo, il passeggero dello scooter, un ragazzo di 19 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

L’incidente tra l’auto e lo scooter, cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 aprile, gli uomini della polizia locale di Ancona sono intervenuti lungo la provinciale Montevarmine in contrada Boccabianca, proprio di fronte al campo sportivo ’fratelli Veccia’ in seguito a un incidente stradale. Sul luogo dell’accaduto si trovavano uno scooter e un’automobile che si erano appena schiantati. I motivi dietro all’incidente non sono ancora noti, ma si sa che ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del mezzo a due ruote.

L’incidente tra l’auto e lo scooter: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali si sono occupati di stabilizzare le condizioni del giovane, prima che arrivassero i medici del 118 che si sono preoccupati di trasferire il ragazzo all’ospedale più vicino. Il 19enne è stato ricoverato d’urgenza per gravissime ferite riportate. I poliziotti hanno aperto le indagini sulla dinamica del sinistro.