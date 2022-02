Scoperta straordinaria, tre pazienti paralizzati sono tornati a camminare grazie agli elettrodi

Una scoperta incredibile è stata fatta in campo medico: tre pazienti paralizzati hanno ripreso a camminare grazie a degli elettrodi.

Una scoperta storica è stata realizzata in campo medico. Tre persone paralizzate hanno potuto finalmente camminare grazie a degli elettrodi che sono stati innestati nel midollo spinale. A raggiungere questo incredibile traguardo è stato un team di ricerca coordinato dal Politecnico di Losanna (Epfl).

Anche l’Italia ha un suo rappresentante: si tratta di Silvestro Micera. Quest’ultimo, da quanto si apprende, lavora tra la scuola superiore di Sant’Anna e l’Epfl. Il risultato inoltre è stato pubblicato su Nature Medicine.

Scoperta, pazienti paralizzati potranno tornare a camminare: ecco come

I tre pazienti, tra cui anche un italiano, sono riusciti a camminare attraverso un sistema di elettrodi che – si legge da ANSA – è stato messo a punto grazie al coordinamento di Gregoire Courtine e Jocelyne Bloch entrambi del Politecnico di Losanna.

Questo strumento trasmette degli stimoli elettrici che possono essere controllati dal paziente con un tablet. I risultati sono stati altrettanto straordinari: le tre persone paralizzate sono tornate non solo a camminare, anche a fare movimenti complessi come ad esempio pedalare o ancora nuotare.

La testimonianza di Michel Roccati

A fornire un’importante testimonianza è uno dei tre pazienti, l’Italiano Michel Roccati. Da quanto si apprende l’uomo quattro anni fa, era rimasto paralizzato a seguito di un incidente in moto: “I primi passi sono stati qualcosa di incredibile, un sogno che si avverava […] ora sono in grado di salire e scendere le scale e punto, entro primavera, a riuscire a camminare per un chilometro”.