Scoperti mille nuovi batteri nei ghiacci del Tibet: pericolo nuove epidemie

Scoperti circa mille nuovi batteri giacenti tra i ghiacci in scioglimento del Tibet: epidemie in arrivo?

Scoperti 968 nuovi batteri giacenti tra i ghiacci in scioglimento del Tibet. Un potenziale pericolo per l’umanità poiché potrebbero portare nuove epidemie in futuro. I batteri sono stati scoperti nel corso di uno studio da parte di ricercatori cinesi e australiani.

Parliamo di “nuovi batteri” perché in teoria non erano conosciuti dall’uomo prima della loro scoperta. Una volta sciolti i ghiacci, c’è il timore che essi possano entrare in contatto con gli esseri umani tramite i fiumi.

Batteri tra i ghiacci del Tibet: lo studio guidato da Yongqin Liu

La ricerca che ha portato alla scoperta dei quasi mille nuovi batteri sconosciuti è stata svolta da una squadra internazionale di scienziati guidata dal professor Yongqin Liu dell’Institute of Tibetan Palateau Research.

Il team ha analizzato neve, ghiaccio e materiale roccioso prelevati da ventuno ghiacciai dell’altopiano tibetano. Alla fine si è scoperto che i batteri in questione non erano presenti nei principali database e quindi risultavano una vera e propria novità.

I ghiacciai continuano a sciogliersi

I ghiacciai continuano a sciogliersi a causa della temperatura in aumento. Innumerevoli batteri dormienti rischiano di risvegliarsi e potrebbero, con un’alta percentuale di probabilità, finire in corsi d’acqua come Indo, Gange, Fiume Azzurro e Mekong.

Dato che i batteri in questione sono di specie sconosciute, al momento non è dato sapere se siano effettivamente letali per l’uomo.