Scudetto Napoli, i festeggiamenti hanno creato dei picchi di rumore sismico: le rilevazioni dell'INGV

L’esultanza dei tifosi del Napoli per la conquista dello scudetto, è stata registrata anche dall’INGV, che ha condiviso alcuni dati interessanti. Ecco tutti i dettagli in merito.

Scudetto Napoli e festeggiamenti, l’INGV registra i dati sull’esultanza dei tifosi

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha condiviso nella giornata del 5 maggio 2023 un interessante report su alcuni dati che sono stati registrati da una delle numerosi stazioni della Rete Sismica Nazionale gestite proprio dall’INGV, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

A spiegare con precisione che cos’è una stazione sismica è stato l’INGV nell’articolo pubblicato nel sito:

“Le stazioni sismiche hanno una sensibilità molto elevata e quelle installate nei centri urbani riescono a registrare anche molti aspetti della vita quotidiana che lasciano un’impronta sul rumore antropico che una città produce”.

Le osservazioni dell’INGV relativamente alla partita del 30 aprile 2023

Prima di attenzionare quanto accaduto dal punto di vista dell’andamento del rumore sismico nella serata in cui il Napoli ha conquistato lo scudetto e cioè quella di giovedì 4 maggio 2023, l’INGV aveva già raccolto alcuni interessanti dati relativi a quanto accaduto nel corso della partita del 30 aprile 2023 e a tal proposito ecco che cos’è stato scritto nel report:

“I dati registrati dalla stazione CMSN (Monte S. Angelo) mostrano un picco molto ampio alle 14:22 UTC (16:22 ora italiana) di domenica 30 aprile che corrisponde al momento del goal che il Napoli ha segnato al 62’ della partita contro la Salernitana”.

Che cos’è accaduto nella serata del 4 maggio 2023? Le osservazioni dell’INGV

Particolarmente interessanti sono le rilevazioni sull’andamento del rumore sismico che sono state effettuate e analizzate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per quanto riguarda la serata del 4 maggio 2023.

In quest’occasione infatti, il sismografo ha registrato ben due picchi, uno corrispondente al momento dei festeggiamenti allo stadio per il gol e uno corrispondente dopo partita e dunque al momento dei festeggiamenti per lo scudetto.

In sintesi, secondo quanto dichiarato nel report: